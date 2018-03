Rock in Rio – vc foi?

De Claudia Leitte a Stevie Wonder, de NX Zero a Elton John. O Rock in Rio chega a sua 10ª edição. A partir do dia 23 de setembro, diversas tendências se encontram em mais um ano de festival.

No Brasil foram quatro edições: 1985, 1991 e 2001. Portugal recebeu quatro (2004, 2006, 2008 e 2010) e Espanha duas (2008 e 2010). Ao todo mais de 5 milhões de pessoas e 656 shows em mais de 780 horas de música.

