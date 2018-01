Rock in Rio USA: Homenagem a B.B. King passa quase despercebida

LAS VEGAS

Entre os shows de Ed Sheeran e Taylor Swift, as duas últimas atrações do terceiro dia do festival Rock in Rio USA, realizado em Las Vegas, nos Estados Unidos, pela primeira vez, foi exibido um vídeo que pretendia homenagear a figura lendária do blues B.B. King, morto no dia anterior, quinta-feira, 14, na casa onde morava, localizada nos arredores da Cidade do Pecado.

O vídeo, contudo, quase passou batido. Inserida no telão depois de um show de fogos de artifício e entre propagandas dos patrocinadores, a curta homenagem não gerou a comoção que se esperava. Estamos falando do Rei do Blues, afinal.

Talvez tenha sido apenas falta de timing, já que poucos daqueles 44 mil presentes na noite de sexta, 15, prestavam atenção ao telão. A segunda opção, mais dolorida, é que King não signifique muito para o público presente na City of Rock, versão gringa da Cidade do Rock. É preferível acreditar na primeira opção.

O Rock in Rio USA chega ao fim neste sábado, 16, com Mikky Ekko, Mayer Hawthorne, Magic!, Joss Stone, Big Sean, Empire of the Sun, John Legend e é encerrado por Bruno Mars. Mais três edições foram confirmadas em Vegas. Em setembro, o festival volta ao Rio de Janeiro, para comemorar as três décadas de existência.