Rock in Rio instala telões em Madureira

(Foto: Marcos de Paula/ Estadão)



Jotabê Medeiros

A organização do Rock in Rio anunciou que instalou um telão de 10 metros por 8 metros quadrados em Madureira para fãs “que não conseguiram ir à Cidade do Rock para assistir a esta edição”. Madureira é um bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro, sede atual da escolas Portela e Império Serrano e grande polo comercial da cidade, mas também com muitas comunidades carentes.

Os shows (que já estavam sendo transmitidos em telões de Santa Cruz, Penha, Vila Aliança, Irajá, Padre Miguel, Triagem e Nova Brasília, nas sedes das Naves do Conhecimento da prefeitura) são também transmitidos pelo canal Multishow.

A segunda semana do Rock in Rio 2013 começa daqui a pouco, com show conjunto dos grupos Sepultura, brasileiro, e Tambours du Bronx, francês.