Ingressos para os shows de Rihanna, Queen e Katy Perry no Rock in Rio estão esgotados

A organização do Rock in Rio divulgou que só restam 50 mil ingressos disponíveis para compra. O público ainda pode comprar bilhetes para os dias de Metallica,19 de setembro, Rod Stewart, 20 de setembro, System of a Down,24 de setembro, e Slipknot, 25 de setembro.

Não há mais ingressos para assistir aos shows de Rihanna, Queen e Katy Perry na edição de 2015 do Rock in Rio. As apresentações dos artistas serão realizadas em 18, 26 e 27 respectivamente. As vendas começaram nesta quinta-feira, 9, no site oficial do festival pouco antes das 10h. Nas redes sociais, alguns fãs reclamaram que as entradas se esgotaram em menos de 15 minutos. Pelo Twitter, a produção do festival disse que as vendas seguiam normais e não havia instabilidade no sistema. “Há ingressos para todos os dias do festival. O site apresentou um erro, mas os ingressos estão disponíveis”, dizia uma das mensagens mais cedo.

Por volta das 11h, depois de pouco mais de 1 hora na fila virtual, a reportagem do Estado tentou efetuar a compra dos ingressos, mas não obteve sucesso. Todos os dias do festival apareciam como “esgotados”. Às 10h30, a hashtag # VendaRockinRio já estava em primeiro lugar nos temas mais comentados no Twitter no Brasil, especialmente com relatos de dificuldades para acessar o site de venda de entradas e para concluir a compra.

As 85 mil entradas serão comercializadas somente no site do festival. Em 2013, o público esgotou os ingressos nas primeiras quatro horas de venda online. Entre as principais atrações do Rock in Rio deste ano, que começa no dia 18 de setembro, estão Queen + Adam Lambert, Rihanna, Katy Perry, Metallica, System of a Down, Slipknot, Rod Stewart e Elton John.

Cada CPF tem direito a compra de quatro ingressos – podendo haver, entre eles, uma meia entrada. Os ingressos custam R$ 350 a inteira e R$ 175 a meia. Nesta terça-feira, foram anunciadas as atrações da Rock Street, espaço ao ar livre do Rock in Rio para shows intimistas, vai receber João Donato, Marcos Valle e Autoramas, entre outras atrações.

Como a Rock Street é montada distante do palco principal, o som dos shows não se misturam. A cada edição um país é homenageado pela Rock Street, e desta vez será o Brasil, por ser em comemoração aos 30 anos da criação do Rock in Rio – daí a mistura de gêneros musicais nacionais, como bossa nova, samba e rock.

Com 150 metros de comprimento, a rua cenográfica da Cidade do Rock, além de um espaço para apresentações durante as quais é possível interagir com os artistas, tem lojas, bares e restaurantes. As atrações roqueiras são Motorocker, República, KroW. Age of artemis, About2Crash e Eminence.

Atrações confirmadas:

Metallica

System of a Down

Rihanna

Katy Perry

Slipknot

Rod Stewart

Elton John