Rock in Rio: ingressos para os shows de The Who, Guns N’Roses e Maroon 5 estão esgotados

Não há mais ingressos para três das sete noites do Rock in Rio 2017. As entradas para 16 de setembro, quando o Maroon 5 se apresenta, acabou em menos de 1 hora, segundo informações da organização do festival. A noite de 23 de setembro, que contará com Guns N’Roses e a primeira apresentação do The Who no Brasil, também já não tem mais ingressos disponíveis. Também chegaram ao fim os ingressos para 24 de setembro, último do festival, com Red Hot Chili Peppers, Offspring e 30 Seconds to Mars. Os bilhetes começaram a ser vendidos na última quinta-feira, 6, às 19h. Vários usuários reclamaram da dificuldade para acessar o sistema online.

