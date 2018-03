Rock in Rio foi visto pelo YouTube em todo o mundo

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Roberta Pennafort – O Estado de S. Paulo

Roberto Medina disse na entrevista dada para anunciar oficialmente o Rock in Rio 2013 que desde que o evento saiu do Rio para a Europa, há dez anos, vem trabalhando no exterior pela imagem da cidade e pelos artistas nacionais. “Na primeira edição em Portugal, em 2004, metade das entrevistas que eu dava era para defender o Rio, porque a criminalidade estava muito grande”.

Medina elogiou os shows dos artistas brasileirose nessa edição e disse que eles poderiam ser as atrações principais em seus dias. Explicou que dá preferência aos estrangeiros porque eles são “novidade”, por não se apresentarem aqui com frequência. “Os brasileiros estão sempre aqui’.

Ele contou que pediu ao Capital Inicial para que cantasse uma música em inglês – a banda escolheu Should I stay or should I go, do Clash – para que eles fossem vistos com atenção pelos estrangeiros.

Com sete dias de shows e cerca de 160 atrações musiciais, o Rock in Rio foi assunto principal no Twitter em dez países, segundo a organização do festival. Vídeos dos shows foram vistos pelo YouTube em mais de 200 países.