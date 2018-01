Rock in Rio: Fãs pedem Anitta no lugar de Lady Gaga; veja os memes

Lady Gaga cancelou sua participação no Rock in Rio devido a um problema crônico de saúde, e a notícia obviamente é devastadora para os fãs. Em frente ao hotel Fasano, em Ipanema, onde a cantora estava hospedada, quem aguardava uma aparição da cantora pediu Anitta no lugar de Gaga – mas a organização já anunciou a banda Maroon 5 no seu lugar. Os fãs também gritaram “Fora, Temer” no local.

Os fãs de Lady Gaga gritam Fora Temer e pedem Anitta no RiR pic.twitter.com/fURLPmWpXn — Nersu (@nrlfilho) September 14, 2017

Fãs de Lady Gaga na frente do hotel fasano logo após descobrirem que Lady Gaga não vem.

"Maroon 5 não" @Anitta sim" gritam eles. 💥 pic.twitter.com/IblvvUUfaN — Site Anitta Brasil (@SiteAnittaBRA) September 14, 2017

Além disso, a internet é a internet, e a fábrica de memes funcionou a todo o vapor. Veja a seguir alguns dos melhores:

Esse foi o melhor comentário na foto da Lady Gaga pic.twitter.com/UIP9LAri5e — Samara não a do poço (@pfvrsams) September 14, 2017

LADY GAGA A SASHA TÁ CHORANDO MUITO — xu (@xuxanave) September 14, 2017

EXPOSIÇÃO PORNOGRÁFICA E SHOW DA LADY GAGA CANCELADOS! QUE BELA SEMANA PARA O PATRIARCADO CRISTÃO CAPITALISTA OPRESSOR REACIONÁRIO! AMÉM. — JOAQUIN TEIXEIRA (@JQTEIXEIRA) September 14, 2017

plantão da globo seria mais útil anunciando o cancelamento do show da lady gaga do que a anunciando temer denunciado pic.twitter.com/lD53REJDMN — Gui (@Aguinaldinho) September 14, 2017

Enquanto isso no instagram da Lady Gaga pic.twitter.com/6chXabfs1K — Juliana ⚰️ (@JUBLC) September 14, 2017

Lady Gaga não vem mais pro rock in Rio. Esperado né, meus amores. O Brasil é um país sem lei.

Nem a lei de Gaga funciona — Pedro Machado (@pegoncalves) September 14, 2017

– lady gaga vc vem né

– vamo marcar

– vc vem ou não

– vamo marcar haha

– porra preciso por no lineup

– mto bom vamo marcar sim — Bruno Predolin (@pagalanxe) September 14, 2017

"lady gaga cancelou sua participação no rock in rio" pic.twitter.com/8B3aBp83A3 — garota ciúme (@GarotaCiume) September 14, 2017

– LADY GAGA

– LADY GAGA

– LADY GAGA

– LADY GAGA

– LADY GAGA

– LADY GAGA Parabéns vc ganhou MARROM 5 pic.twitter.com/qor0hTaPtf — Davi (@daviwendler) September 14, 2017

"o quão importante é a lady gaga pros gays?" bom digamos que LG a sigla LGBT é de LADY GAGA daí vc imagina — mãe de pet e do enzo (@fransuel) September 14, 2017

maroon 5 no lugar de lady gaga é a própria heterossexualidade compulsória — Julha (@jcmoura_) September 14, 2017

Já fizeram a ligação entre o afastamento do Louro José e da Lady Gaga no mesmo dia? Só não vê quem não quer. — Joleana (@juzao) September 14, 2017

Tô orando por vc que comprou o ingresso da Lady Gaga e ela cancelou — Irmã Zuleide (@Irma_Zuleide) September 14, 2017

LADY GAGA FAVOR APRESENTAR ATESTADO NO RH DA EMPRESA BRASIL EM ATÉ 48 HORAS — Matheus Neto (@Matheussno) September 14, 2017