Confira os horários dos shows do Rock in Rio

Foram divulgados, por meio do aplicativo do festival, os horários dos shows do Rock in Rio 2015. No palco principal, o Mundo, os shows começam sempre às 19h e o último de cada dia está marcado para 23h59 (horário em que se apresentam Metallica, Rod Stewart, System of a Down e Katy Perry, em dias diferentes). Veja a programação dos dois palcos principais abaixo.

Entre outras atrações desta edição, estão Rihanna, Queens of the Stone Age, Slipknot, Faith no More, Korn, Deftones e Elton John. Todos os ingressos estão esgotados.

Leia tudo sobre o Rock in Rio no Estadão.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

ESPECIAL: 30 anos de Rock in Rio

Veja a programação completa dos dois principais palcos:

18 de setembro

Palco Mundo

0h Queen com Adam Lambert

22h30 OneRepublic

21h The Script

19h Rock in Rio 30 Anos

Palco Sunset

20h Homenagem a Cássia Eller

18h Lenine, Nação Zumbi, Martin Fondse

16h30 Ira!, Rappin Hood e Toni Tornado

15h Dônica e Arthur Verocai

19 de setembro

Palco Mundo

0h Metallica

22h30 Mötley Crüe

21h Royal Blood

19h Gojira

Palco Sunset

20h Korn

16h30 Angra, Dee Snider e Doro Pesch

18h Ministry com Burton C. Bell

15h Noturnall

20 de setembro

Palco Mundo

0h Rod Stewart

22h30 Elton John

21h Seal

19h Paralamas do Sucesso

Palco Sunset

20h John Legend

18h Magic!

16h30 Baby do Brasil

15h Alice Caymmi e Eumir Deodato

24 de setembro

Palco Mundo

0h System of a Down

22h30 Queens of the Stone Age

21h Hollywood Vampires

19h CPM 22

Palco Sunset

20h Deftones

18h Lamb of God

16h30 Halestorm

15h Project 46

25 de setembro

Palco Mundo

0h Slipknot

22h30 Faith no More

21h Mastodon

19h De La Tierra

Palco Sunset

20h Steve Vai e Camerata Florianópolis

18h Nightwish e Kukka Nevalainen

16h30 Moonspell e Derrick Green

26 de setembro

Palco Mundo

0h Rihanna

22h30 Sam Smith

21h Sheppard

19h Lulu Santos

Palco Sunset

20h Sérgio Mendes e Carlinhos Brown

18h Angelique Kidjo

16h30 Erasmo Carlos e Ultraje a Rigor

15h Brothers of Brazil

27 de setembro

Palco Mundo

0h Katy Perry

22h30 A-Ha

21h AlunaGeorge

19h Cidade Negra

Palco Sunset

18h Al Jarreau

16h30 Aurea com Boss AC

15h Suricato