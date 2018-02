Rock in Rio Club garantirá pré-venda para festival de 2017

Tendo em vista a velocidade com que os ingressos para a edição de 2015 se esgotaram, a organização decidiu se adiantar na pré-venda para 2017. A criação do Rock in Rio Club 2017 garante prioridade na compra de ingressos para a próxima edição. Os membros do clube têm também direito a se divertirem na roda gigante e tirolesa sem pegar filas, já a partir da edição de 2015.

É possível adquirir o cartão de vantagens nesta sexta, 28, pelo valor de R$ 79. Além do direito a participar da pré-venda de 2017, que acontece 10 dias antes da abertura oficial, os membros fidelizados terão outros benefícios, inclusive à participação da pré-venda de edições internacionais, disponíveis no site do Rock in Rio Club.

Neste ano, a edição brasileira acontece nos dias 18 a 20 e 24 a 27 de setembro de 2015, na Cidade do Rock, no Rio (Parque dos Atletas, Av. Salvador Allende), em uma área que excede 150 mil metros quadrados.