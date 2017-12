Rock in Rio brinca com 1º de abril e ‘anuncia’ Trenzinho Carreta Furacão no festival

Em um trote do dia 1º de abril, o Rock in Rio anunciou um show do Trenzinho Carreta Furacão no festival. “Siga em frente, olhe para o lado: Trenzinho Carreta Furacão confirmada no Palco Mundo em 2017!”, brinca o post do perfil oficial do festival no Facebook.



O Trenzinho Carreta Furacão, grupo de pessoas fantasiadas de uma empresa de festas infantis de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, fez sucesso com vídeos de suas danças na internet.”É o Slipknot brasileiro gente, vem”, brincou o perfil no Rock in Rio, em referência à banda de metal mascarada que já tocou no festival.