Rock in Rio anuncia o cantor Ciaran Gribbin na Rock Street

Gribbin foi o último vocalista da banda INXS e irá se apresentar no alto da loja do VisitBritain (Foto: Divulgação)

Jotabê Medeiros

O Rock in Rio anunciou que o cantor irlandês Ciaran Gribbin será a atração da Rock Street hoje e amanhã. Gribbin, que foi o ultimo vocalista da banda INXS (cujo líder original, Michael Hutchence, se matou em 1997), irá se apresentar no alto da loja do VisitBritain, a exemplo da banda All You Need Is Love, que tocou na semana passada.

Ciaran é um dos compositores do single Celebration, de Madonna (ao lado da própria Madonna, Paul Oakenfold e Ian Green). Também já tocou com Paul McCartney. Em sua primeira visita ao Brasil, Ciaran fará shows de 50 minutos na Rock Street, rua temática inspirada nos bairros de Londres e da Irlanda do Norte, sucesso no Rock in Rio.