Rock in Rio 2017: o que pode e o que não pode levar

O Rock in Rio está chegando e a questão sempre retorna: “o que pode e o que não pode levar?”.

A partir dos termos e condições para entrada na Cidade do Rock (no site do Rock in Rio), fizemos uma listinha. Fique atento!

NÃO PODE LEVAR

— Garrafas de qualquer tamanho (exceto garrafas de plástico para água, sem tampa) e bebidas

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

— Embalagens rígidas (tipo tupperware)

— Latas

— Capacetes

— Armas de fogo ou armas brancas

— Cadeiras/Banquinhos

— Guarda-chuvas

— Objetos pontiagudos e perfurantes

— Objetos de vidro, plástico ou metal (perfumes, cosméticos, desodorantes, pasta de dente)

— Skate, bicicleta, etc

— Isopor ou cooler

— Bastão de selfie

— Substâncias tóxicas

— Animais (exceto cães guia)

ALIMENTOS

— Pode levar até cinco itens: alimentos industrializados e lacrados (bolachas, barras de cereal), frutas e sanduíches em embalagem transparente e não rígida.

ÁGUA

Segundo a organização, haverá, à disposição do público, bebedouros com água potável instalados na Cidade do Rock.

DOCUMENTO DE IDENTIDADE

— Obrigatório levar.

ARMÁRIOS

— O Rock in Rio vai disponibilizar armários (lockers) para guardar suas coisas. É possível reservar com antecedência, e cada armário custa R$35. Clique aqui para mais informações.

+ INFOGRÁFICO: Rock in Rio

O Rock in Rio começa nesta sexta-feira, 15.