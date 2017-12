Rock in Rio 2017: esgotados os 700 mil ingressos para festival

Festival reunirá 700 mil pessoas em sete dias de evento, em setembro

A venda de ingressos para os sete dias de Rock in Rio chegou ao fim, anunciou a organização no fim da tarde desta quarta-feira, 26.

As últimas datas com bilhetes à venda eram capitaneadas por Justin Timberlake, dia 17 de setembro, e Aerosmith, dia 21.

Ao todo, foram vendidos 100 mil bilhetes por noite – serão 700 mil pessoas no total. Os ingressos custavam R$ 455 e a venda foi realizada inteiramente online.

O Rock in Rio chega à sua sétima edição no Brasil. Neste ano, a Cidade do Rock será montada no Parque Olímpico, que recebeu a maior parte das competições da Olimpíada do Rio em 2016. Com o novo formato de terreno, o festival ganhará novos ambientes, o Rock District e o Gourmet Square.

O festival será realizado nos dias 15, 16, 17, 21, 22, 23 e 24 de setembro.

Confira, abaixo, a lista com as atrações confirmadas:

15 de setembro – sexta-feira

Palco Mundo

Lady Gaga

5 Seconds of Summer

Pet Shop Boys

Ivete Sangalo

Palco Sunset

Fernanda Abreu

Salve o Samba: Martinho da Vila, Alcione, Monarco, Mart’nalia, Roberta Sá , Criolo e mais

SG Lewis, produtor inglês

16 de setembro – sábado

Palco Mundo

Maroon 5

Fergie

Shawn Mendes

Skank

Palco Sunset

Charles Bradley

Blitz + Alice Caymmi + Davi Moraes

Miguel + Emicida

Mariana Aydar, Tiê, Emanuelle Araújo e Lucy Alves homenageiam João Donato

17 de setembro – domingo

Palco Mundo

Justin Timberlake

Alicia Keys

Frejat

Walk the Moon

Palco Sunset

Nile Rodgers & Chic

Benjamin Clementine

Música portuguesa: HMB, Virgul e Carlão

21 de setembro – quinta-feira

Palco Mundo

Aerosmith

Def Leppard

Fall Out Boy

Scalene

Palco Sunset

Alice Cooper + Arthur Brown

Ana Cañas e Hyldon

22 de setembro – sexta-feira

Palco Mundo

Bon Jovi

Tears for Fears

Alter Bridge

Jota Quest

Palco Sunset

Ney Matogrosso + Nação Zumbi

Matheus Aleluia e Sinara (banda formada por filhos e netos de Gilberto Gil)

23 de setembro – sábado

Palco Mundo

The Who (co-headliner)

Guns N’ Roses (co-headliner)

Incubus

Titãs

Palco Sunset

CeeLo Green

Karol Conka + Bomba Estéreo

Margareth Menezes, Digital Dubs e Quabales

24 de setembro – domingo

Palco Mundo

Red Hot Chili Peppers

30 Seconds to Mars ​

Offspring

Capital Inicial

Palco Sunset

Sepultura

Supla + Doctor Pheabes

Ego Kill Tallent