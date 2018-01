Rock In Rio 2015 em números: de atendimentos médicos a milk-shakes vendidos

O festival foi realizado durante os dias s 18, 19, 20, 24, 25, 26 e 27 de setembro, no Rio de Janeiro

Quantos hambúrgueres foram devorados pelos presentes no Rock in Rio ao longo dos sete dias de evento? Quantas pessoas desceram pela tirolesa que atravessava a área em frente ao Palco Mundo? Alguns números curiosos desta sexta edição do festival, realizado durante os dias s 18, 19, 20, 24, 25, 26 e 27 de setembro, foram revelados em um balanço oficial divulgado pela produção.

Veja, abaixo, uma lista com os números mais curiosos que passaram pelo Rock in Rio 2015:

96.542 pessoas desceram pela tirolesa

4.444 brincaram na montanha-russa

45.417 viram a Cidade do Rock sob outra perspectiva na roda gigante

23.409 “insanos” giraram sem parar no x-treme

120 mil hambúrgueres foram consumidos

Ou seja, uma pessoa a cada cinco que foram ao festival optaram por esse lanche

E só 27 mil cachorros quentes – as pessoas não sabem o que perderam

20 mil milk shakes foram pedidos para refrescar entre tantos dias escaldantes

75 mil picolés mexicanos também ajudaram na tarefa de abaixar as temperaturas

100 mil toneladas de resíduos recicláveis foram reunidas

4.888 atendimentos médicos gratuitos

Grande parte deles foi para tratar desidratação, torções e hipoglicemia

1,2 mil documentos perdidos foram levados até o Achados e Perdidos

E só 348 já foram devolvidos

Também estão no Achados e Pedidos: perfumes, pulseiras, óculos, mochilas, roupas e um pequeno tambor.

7,5 mil penteados – sim, havia um salão de cabeleireiro lá

8,2 milhões de pessoas já foram a alguma das 16 edições já feitas do Rock in Rio, desde 1985, inclusive fora do Brasil

