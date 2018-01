Roberto Carlos propõe desafio de perguntas e respostas para os fãs no Facebook

Os fãs de Roberto Carlos terão seus conhecimentos sobre o Rei testados em uma ação intitulada Canal Emoções, que começa neste domingo, 11, no perfil oficial do cantor no Facebook.

Os internautas poderão abrir uma conversa com a página no Messenger e receber mensagens com desafios sobre a carreira de Roberto Carlos, de acordo com um comunicado divulgado nesta sexta-feira, 9.

As perguntas serão variadas, incluindo capas de álbuns e trechos em áudio e vídeo, além de versos de músicas de Roberto. Os fãs serão desafiados a completar corretamente a estrofe de uma faixa ou a descobrir o nome de um disco apenas pela capa, por exemplo.

Ao responderem aos desafios, além de receberem links para ouvirem grandes sucessos do Rei, os participantes somarão pontos e poderão ser premiados com “distintivos” de acordo com o assunto que mais dominarem.

Serão 25 tipos de distintivos temáticos, incluindo “O Cadillac” para quem acertar os desafios sobre faixas sobre carros e viagens. “Esse Cara É Você” vai para os que acertarem cinco perguntas sobre músicas lançadas a partir de 2010, por exemplo. Os craques no Canal Emoções poderão colecionar e compartilhar os distintivos.

A ação, desenvolvida em parceria com a Sony Music, utiliza uma ferramenta chamada Bot, aplicação de software que simula ações humanas, como um papo entre amigos no Messenger.