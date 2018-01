Robert Downey Jr. vai estrelar novo filme de Linklater

O ator Robert Downey Jr., grande estrela do universo cinematográfico da Marvel, vai estrelar a nova comédia do cineasta Richard Linklater. A informação é do Hollywood Reporter.

De acordo com a publicação, Downey Jr. vai também produzir o longa, que é baseado numa história real, contada originalmente no episódio Man of The People, do podcast Reply All (Gimlet Media).

A história é sobre dois médicos: Dr. John Brinkley, que usa sua falsa medicina para ficar rico e conquistar a fama, e Dr. Morris Fishbein, editor do periódico da Associação Médica Americana, que tenta por mais de uma década derrubar Brinkley.

O filme, que ainda não tem um título oficial, também segue sem uma previsão de estreia. Antes de rodar o longa, Linklater deve estrear seu novo projeto, intitulado Last Flag Flying, estrelando Bryan Cranston e Steve Carrell, pela Amazon.

Já Robert Downey Jr. deverá ser visto antes nas telonas com o seu Homem de Ferro em Homem-Aranha: De Volta para Casa e Vingadores: Guerra Infinita.