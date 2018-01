Robbie Williams posta foto nu para divulgar sua biografia

E o cantor britânico Robbie Williams decidiu divulgar sua biografia nas redes sociais e, para isso, postou uma foto nu apenas segurando seu livro, Reveal.

Em tom de brincadeira, no post na sua página no Instagram, o músico de 43 anos colocou, junto da foto, apenas uma frase, “Sempre revelando demais”.

Williams saiu da Take That, boy band de cinco membros, que chegou ao topo das paradas com sucessos como Relight My Fire e Everything Changes, em 1995, embarcando em uma carreira solo de enorme sucesso.

O grupo debandou em 1996 e voltou uma década depois como quarteto. Williams o reintegrou em 2010 para o álbum Progress. Agora em 2017, a formação, que hoje é um trio, comemora 25 anos do lançamento de seu disco de estreia, Take That & Party.