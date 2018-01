Ringo Starr vai leiloar mais de 800 objetos em dezembro

Ringo Starr, de 75 anos, ex-baterista dos Beatles, vai leiloar mais de 800 pertences, em dezembro, nos Estados Unidos. Segundo informações da agência Associated Press, entre os itens estão objetos que pertenceram à banda inglesa, como a bateria de 3 peças – usada em mais de 200 apresentações – e uma guitarra Rickenbacker, que foi dada de presente a Ringo por John Lennon.

Os objetos serão leiloados entre os dias 4 e 5 de dezembro, na casa de leilões Julien, em Beverly Hills, na Califórnia. “Nós temos tanta coisa e muitas delas não vemos há 20, 30 anos, disse Starr. Segundo o músico, a ideia para o leilão veio depois que Museu do Grammy, em Londres, pediu para fazer uma exibição sobre sua vida e carreira entre em 2013 e 2014.

Segundo Ringo, muitas peças especiais estarão no leilão. “Eu também estou colocando o The White Album No. 1, que tinha guardado em um banco há 35 anos e várias guitarras, incluindo uma Gretsch, que foi presente de George Harrison”, revelou.

