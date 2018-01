Rihanna libera seu novo álbum ‘ANTI’ para download gratuito

Rihanna liberou, via seu twitter oficial, o download gratuito do aguardado ANTI, seu primeiro álbum desde 2012, o oitavo da carreira. O álbum é vinculado à plataforma de streaming TIDAL, e para baixar é necessário incluir um e-mail e o nome completo – o usuário então recebe um link para o download. Clique aqui para baixar.

Na noite de quarta, 27, o disco havia aparecido supostamente por engano na plataforma, de onde foi retirado logo depois, de acordo com o The New York Times. Tempo suficiente, porém, para que ele vazasse e fosse compartilhado ilegalmente na web. Mais tarde, Rihanna liberou o álbum para download.

O disco não traz nenhum dos singles lançados em 2015, como Bitch Better Have My Money e FourFiveSeconds.

ANTI tem colaborações da cantora com Drake e SZA, além de créditos de composição e produção a artistas como The Weeknd, Timbaland, Travis Scott e outros. Same Ol’ Mistakes é uma versão de uma música da banda australiana Tame Impala.

Ouça Work, o primeiro single do novo disco, parceria de Rihanna e Drake, via TIDAL.

listening to ANTI 🎈 pic.twitter.com/AgqlhU0GEz — Rihanna (@rihanna) 25 janeiro 2016

