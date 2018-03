Rihanna bem que se atrasou. Entrou no palco quase duas horas depois do previsto. O público ensaiou uma vaia que logo foi abafada pela chegada da cantora. Sensual e provocativa, Rihanna não decepcionou os fãs.

Usando um short curtíssimo, fez um show impecável. Abriu a apresentação com Only Girl (In The World) e terminou com Umbrella. O set list não saiu do previsto, como aconteceu nos shows que fez antes do Rock in Rio, começando por São Paulo.