Rihanna e Mötley Crue estarão no Rock in Rio em setembro

O Rock in Rio confirmou nesta quinta-feira, 19, a participação de Rihanna no festival de setembro. A cantora, que se apresentou na edição de 2011, fecha a noite do dia 26 de setembro, no Palco Mundo. A banda Mötley Crüe – que está encerrando a carreira – também foi anunciada: o grupo se apresenta no Palco Mundo no dia 19, na mesma noite do Metallica. Será a única apresentação da banda na América do Sul, que está em sua última turnê. Outras duas atrações confirmadas foram as bandas One Republic (outra do dia 19) e Royal Blood (dia 18).

O festival será nos dias 18, 19, 20, 24, 25, 26 e 27 de setembro, na Cidade do Rock, a ser construída no Parque dos Atletas. Já haviam sido anunciados para o Palco Mundo Katy Perry, System Of A Down, A-Ha, Queens of the Stone Age, Faith no More, Hollywood Vampires, Metallica, Queen + Adam Lambert, De La Tierra e Mastodon. Os ingressos serão vendidos a partir de abril. (Roberta Pennafort)

Atrações confirmadas até agora

