Richie Sambora, ex-guitarrista do Bon Jovi, toca de graça em SP

Richie Sambora, ex-guitarrista da banda Bon Jovi, e sua namorada, a também guitarrista Orianthi Panagaris, farão uma apresentação gratuita na área externa do Auditório do Ibirapuera neste domingo, 10, às 17h30. O show faz parte da programação do Samsung Best of Blues. A informação foi confirmada pela organização do evento.

O duo já está preparando um álbum. Com participações especiais de Darryl Jones (baixista dos Rolling Stones) e William Calhoun (baterista do Living Colour), o trabalho terá fortes influências de música country.

