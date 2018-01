Richard Linklater está de volta com ‘A Melhor Escolha’; veja o trailer

Baseado no livro homônimo do escritor Darryl Poniscan, A Melhor Escolha (Last Flag Flying) é o novo longa de Richard Linklater e conta com astros Bryan Cranston, Steve Carell e Laurence Fishburne no elenco. Veja o trailer:

O filme do diretor de Boyhood estreia dia 25 de janeiro nos cinemas.

Sinopse: Trinta anos após servirem juntos no Vietnã, Larry (Steve Carell) se reúne com seus velhos amigos, Sal (Bryan Cranston) e Richard (Laurence Fishburne). Entre recordações e relatos do que se passou com cada um após todos esses anos eles terão que decidir o melhor local para enterrar o filho de Larry.