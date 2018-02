OlimBeatles – Revolution 50

Uma ruidosa revolução comportamental e artística começou há 50 anos, assim que os Beatles lançaram seu primeiro compacto, com Love Me Do e PS I Love You. De lá pra cá, jovens de nações do mundo inteiro, de orientações políticas, raciais e econômicas das mais diversas, adotaram as criações do quarteto de Liverpool como trilha sonora de suas vidas. A banda mais regravada e influente do Planeta invadiu até mesmo Cuba, Rússia e China, países comunistas que proibiram a execução de suas músicas por considerá-las produto cultural de um ‘capitalismo alienante’. Para celebrar os 50 anos da diáspora Beatles, elegemos 12 versões feitas em 12 países diferentes para você escolher a mais original. Vote até a próxima quarta (11) e saiba a história do artista vencedor em uma matéria que o Caderno2+Música publicará no próximo sábado (14). Um critério que ajuda é o bom e velho fator originalidade. Boa diversão.

Ouça as músicas (a enquete segue logo abaixo):

– Yesterday – por Hamilton de Holanda (Brasil) http://img.estadao.com.br/audios/DF/27/B2/DF27B2A59EF84D26A4A6B0D6BED07F6C.mp3

– Hey Jude – grupo Assagai (África do Sul) http://img.estadao.com.br/audios/57/C4/96/57C496607E9841C5AD029988B7B22BAC.mp3

– The Fool on the Hill – Björk (Islândia) http://img.estadao.com.br/audios/7C/62/D7/7C62D7BFBD7747DBAF5B4793D9242C50.mp3

– Yellow Submarine – El Dúo Dinámico (Espanha) http://img.estadao.com.br/audios/E5/13/87/E5138713046248FA8559AFAA99514B97.mp3

– Come Together – Willy Chirino (Cuba) http://img.estadao.com.br/audios/24/32/CC/2432CC92C1FD4682940867BB53B96934.mp3

– Lucy in the Sky with Diamonds – Gabor Szabo (Hungria) http://img.estadao.com.br/audios/C1/75/2F/C1752F6A73F9428D93F0342885AF2CFF.mp3

– Ticket to Ride – Echo and the Bunnymen (Inglaterra) http://img.estadao.com.br/audios/5D/05/4A/5D054AF025A9406E83D4A4A76528AB5B.mp3

– Eleanor Rigby – Pain (Suécia) http://img.estadao.com.br/audios/1C/0B/6C/1C0B6C675225432AA2453A3B23B37A61.mp3

– Yesterday – Balalaika Orchestra (Rússia) http://img.estadao.com.br/audios/3C/42/3B/3C423BFBF0014B6AA44775DD5EB6D4E9.mp3

– I Wanna Hold Your Hand – Die Singphoniker (Alemanha) http://img.estadao.com.br/audios/7D/CB/F9/7DCBF9F40F93496A8ADC31404F45B5C7.mp3

– I’ve got a Feeling – Električni Orgazam (Antiga Iugoslávia) http://img.estadao.com.br/audios/FC/9C/CB/FC9CCBB73B184F4887DD9BA0256550DD.mp3

– When I’m 64 – Jericho Jones (Israel) http://img.estadao.com.br/audios/D6/65/F8/D665F8B709D04346ACD98D09ADE2695E.mp3

Agora é só votar:

