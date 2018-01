Réveillon de Copacabana terá show do Grande Encontro, com Alceu Valença, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo

Trio apresenta show que comemora os 20 anos da união, que acaba de ser lançado em CD e DVD ao vivo

Um grande encontro na maior festa da virada do ano no País. Alceu Valença, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo foram convocados para fazer a apresentação na virada de ano na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, na madrugada entre 31 de dezembro e 1º de janeiro.

O anúncio, realizado nesta segunda-feira, 19, confirma a atração do show Grande Encontro, que comemora 20 anos da reunião do então quarteto – Zé Ramalho completava a trupe – na festa de réveillon organizada nas areias cariocas.

Em 2016, para celebrar as duas décadas do encontro de 1996, Alceu, Elba e Geraldo voltaram aos palcos. Rodaram o País com performances elogiadas e gravaram o CD e DVD ao vivo O Grande Encontro 20 Anos: Alceu, Elba e Geraldo, que saiu pela gravadora Sony Music.

Nos encontros de 20 anos atrás, não havia banda. Os quatro resolviam a instrumentação entre si, com vozes e violões.

Ouça a linda ‘Tesoura do Desejo’, na versão registrada em 1996, abaixo:

Agora, o grupo é acompanhado por Paulo Rafael (guitarra), Cássio Cunha (bateria), integrantes da banda de Alceu, Marcos Arcanjo (guitarra), Anjo Caldas (percussão), Meninão (sanfona), de Elba, Ney Conceição (baixo) e Cesar Michiles (flauta), de Geraldo.

A banda dá corpo som da banda. Confira, por exemplo, a versão de Me Dá Um Beijo, retirada do registro mais recente:

Por fim, o trio lançou um mini documentário no qual Elba, Alceu e Geraldo conversam e relembram os grandes encontros que tiveram na carreira – algo que será atualizado após o show em Copacabana, certamente.

Assista:

Depois da apresentação no Rio, o trio se separa para as apresentações durante o carnaval e deve continuar a turnê a partir de março de 2017 – São Paulo deve estar entre os destinos.