Restaurantes sofisticados vão para a rua e ‘viram’ os preços

Os chefs também vão para a rua na Virada Cultural paulistana. Das 8h às 20h, no domingo, ao longo da Av. São Luís, 30 barracas de alguns dos mais renomados – e às vezes caros – restaurantes da cidade servirão quitutes por até R$ 15.

Jefferson Rueda, do Attimo, servirá porco (assado inteiro) com tutu de feijão e geleia de pimenta. Raphael Despirite, do Marcel, e Helô Bacellar, do Lá da Venda, também participam. E a comida de rua tradicional – pastel, yakissoba, churros – também terá espaço: das 18h do sábado às 18h do domingo, no Largo do Tesouro.