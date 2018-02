Restaurante francês La Casserole participa da Virada

Camila Hessel – O Estado de S. Paulo

O tradicionalíssimo restaurante francês La Casserole, no Largo do Arouche, participa da Virada pela primeira vez. O movimento ainda è tranquilo, com uma fila de pouco mais de 20 pessoas. Há sopa de cebola por R$ 5, quiches a R$ 10 e Boeuf Bourguignon a R$ 15.

Os pratos são servidos na calçada e, como a casa fica bem em frente ao mercado das flores, as pessoas se sentam no meio fio diante das barracas para saborear os pratos. Mas o chefe alerta que os estoques já estão baixos e a comida deve acabar bem antes do esperado, por volta das 22h30.