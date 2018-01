Banda Restart anuncia separação após 7 anos

Após sete anos de estrada, a banda Restart anunciou que está acabando ou, segundo o anúncio feito pelo grupo na manhã desta quarta-feira, 18, no Facebook, dando um “break”. “Pensamos muito antes de chegar nesse ponto e sentimos que é uma ofensa não compartilhar mais esse nosso momento com vocês. Precisamos respirar, descansar, pensar em tudo. Vivemos muito nesses 7 anos, e como quem volta cansado de uma longa viagem, a gente só quer dar um cochilo, uma esticada no corpo”, afirma o comunicado. Pe Lanza, Pe Lu, Thomas e Koba fizeram muito sucesso no começo da década passada. Presença constante em programas de TV, o quarteto sempre aparecia trajando roupas coloridas. Os artefatos se tornaram marca registrada do grupo.