Renato Aragão diz sentir ‘muita saudade’ de Mussum e Zacarias

Renato Aragão, o Didi, está lançando o filme Os Saltimbancos Trapalhões – Rumo a Hollywood. Na noite deste domingo, 15, ele deu uma entrevista ao Fantástico, da TV Globo, e comentou que foi “muito difícil” fazer o filme – uma reinvenção do clássico de 1981 – sem os companheiros Mussum e Zacarias.

“Eu não assisto mais aos filmes antigos que eles estão, porque me dão muita tristeza, muita saudade deles”, disse Renato.

Imagens da dupla vão aparecer durante o novo filme.

A produção também reúne pela primeira vez em 17 anos no cinema Renato Aragão e Dedé Santana.

Veja aqui a entrevista.

O novo filme, com direção de João Daniel Tikhomiroff, retoma as canções de Chico Buarque, mas agora num novo conceito. Um musical, primeiro testado no teatro e que agora ganha a tela. O velho circo de Didi e Dedé está à beira de fechar. Já que os circos não podem mais ter números com animais, Didi bola o espetáculo em que os humanos dão voz aos bichos.

Leia mais sobre Os Saltimbancos Trapalhões – Rumo a Hollywood.