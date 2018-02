Relação entre ator e câmera é tema de workshop

A Escola Superior de Artes Célia Helena realiza sábado, das 10h30 às 16h30, o workshop Screen Acting: O Ator e a Câmera, que tem como coordenador Jonathan Martin, diretor do Drama Centre de Londres e do Centre for Performance do Central Saint Martins College of Arts and Design. Dirigido a profissionais, o workshop pretende mostrar a relação entre o trabalho do ator e as produções de cinema, televisão e mídias digitais e contará com a presença das atrizes Denise Fraga e Lígia Cortez. O público interessado poderá assistir ao evento, que tem entrada franca. O Teatro Célia Helena fica na Avenida São Gabriel, 462, Itaim Bibi, telefone 3884-8294. Mais informações no site www.celiahelena.com.br

