Enquanto a cerimônia não começa, o favorito ao prêmio de melhor ator Colin Firth, que interpreta o rei George VI em O Discurso do Rei, conversa com Helen Mirren, Oscar de melhor atriz em 2007 por A Rainha, no qual interpretou a rainha Elisabeth II.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.