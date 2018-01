‘Refrão Estadão #1’ – Chris Cornell, Virada Cultural, Strokes

O Refrão está de volta!

Neste primeiro episódio da nova temporada, comentamos a notícia chocante da morte de Chris Cornell, o novo livro Meet Me In The Bathroom, de Lizzy Goodman, que traz novas histórias sobre a cena do indie rock do início dos anos 2000, e sobre a Virada Cultural de São Paulo de 2017.

Também inauguramos um novo quadro: o Refrão Indica, com uma dica cultural de cada um, sempre relacionada ao universo da música.

O Refrão é apresentado por Daniel Fernandes, com comentários de Alexandre Bazzan e Guilherme Sobota.

Ouça:

O primeiro episódio – em versão piloto – está disponível aqui. Os próximos estarão no novo blog de podcasts do Estadão, e nos canais de assinatura via feed para aparelhos iOS e Android

Interatividade

Se quiser enviar sugestões ou críticas, use o e-mail podcast@estadao.com.