RedeTV! anuncia contratação de Rafinha Bastos

A RedeTV! anuncia neste momento a contratação de Rafinha Bastos. De acordo com a colunista do Caderno 2 Cristina Padiglione, o humorista apresentará um programa espelhado no norte-americano Saturday Night Live. A versão brasileira foi licenciada pela Endemol, que produz o humorístico.

Rafinha Bastos deve atuar à frente e atrás das câmeras, participando da seleção do elenco e convidados da atração.

Ainda não se sabe qual será o horário do programa ou quando deve estrear.

Recentemente, Rafinha Bastos anunciou sua contratação pela rede de canais Fox. Ele deve protagonizar um reality show no FX.