Red Hot Chili Peppers lança música inédita e anuncia novo álbum; ouça

O Red Hot Chilli Peppers vai voltar com um novo álbum no dia 17 de junho: The Getaway é o primeiro álbum desde I’m With You, de 2011, e foi produzido por Danger Mouse e teve mixagem do produtor do Radiohead Nigel Godrich.

Junto com a notícia do novo disco, os veteranos do rock alternativo lançaram uma nova canção, Dark Necessities. Ouça:

A banda tem shows anunciados para Estados Unidos, Europa e Ásia nos próximos meses.

