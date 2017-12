Red Hot Chili Peppers confirmado para o Rock in Rio 2017

O Red Hot Chili Peppers é a segunda atração confirmada para o Rock in Rio 2017. A organização do festival informou na noite de quarta-feira, 14, que eles vão encerrar a próxima edição.

A banda esteve no Brasil pela última vez em 2013, e agora traz a turnê do novo álbum The Getaway. Em 2001, eles tocaram para 250 mil pessoas no Rock in Rio, recorde de público do festival.

As vendas para o Rock in Rio Card de 2017 começam em novembro deste ano.

O Maroon 5 tinha sido anunciado oficialmente como a primeira atração. O grupo de Adam Levine já participou de outras edições do festival. Em 2011, foi chamado para substituir o rapper Jay-Z. No ano seguinte, se apresentou na edição de Lisboa, em Portugal.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A próxima edição do festival está marcado para os dias 15, 16, 17, 21, 22, 23 e 24 de setembro de 2017, no Rio.