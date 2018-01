Recordista mundial, Carlos Moreno não é mais o garoto propaganda da Bombril

O ator Carlos Moreno – garoto propaganda recordista do Guinness Book por mais tempo de permanência no ar – não faz mais parte dos planos da Bombril, a empresa a que está ligado desde 1978.

“O contrato estava para acabar e a Bombril passava por uma situação complicada”, disse ao site Notícias da TV, de Daniel Castro, que divulgou a notícia. “Fizeram cortes bem malucos em toda a empresa, inclusive na área de publicidade. Até me fizeram uma proposta de renovação, mas era meio absurda. Então chegamos num consenso: já que não estava sendo aproveitado, não tinha nenhuma perspectiva de trabalhar, não fazia sentido eu continuar contratado. No futuro, se tiver interesse, a gente volta a trabalhar junto com o maior prazer.”

A primeira campanha de Moreno com a Bombril foi ao ar em 1978, e ele ficou no ar até 2004, sem interrupções. Depois de dois anos afastado, voltou em 2006. Ele estima ter feito mais de 400 comerciais, entre produções para a TV e fotos.

Moreno ficou em cartaz nos últimos anos com o espetáculo Florilégio Musical, com direção de Elias Andreato e direção musical de Jonatan Harold. A peça foi indicada ao Prêmio Shell em 2014.

A Bombril disponibiliza no Youtube diversos comerciais clássicos de Moreno. Relembre alguns: