Reality da Band ‘Mulheres Ricas’ vira assunto mais comentado no Twitter

O novo reality da Band, Mulheres Ricas deu o que falar no Twitter ontem durante sua estreia, às 22h15. Durante a exibição do programa e até um pouco depois, o assunto ocupava vários Trending Topics da rede de microblogs com nomes das participantes e hashtags.

Ainda hoje, mais de doze horas depois, o nome do programa continua entre os mais comentados do Twitter e repercutem as ácidas críticas ao reality publicadas em sites jornalísticos, como a coluna de Maurício Stycer e na Veja.

De acordo com a assessoria de imprensa da emissora, a atração teve audiência média de 4,5 pontos com pico de 6 pontos.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O programa tem 10 episódios previstos e mostra a vida de cinco mulheres ricas, entre roupas caras e taças de champanhe, aos moldes do americano Real Housewives.

E aí, vocês assistiram? Comentem.