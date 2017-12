Raro violão usado por John Lennon vai a leilão na Califórnia

Um raro violão Gibson de John Lennon irá a leilão no final deste ano, em 6 de novembro, em Beverly Hills, na Califórnia. A estimativa é de que ele bata recorde no valor dos lances, segundo divulgou a case de leilões Julien’s Auction.

O instrumento de modelo J-160E Gibson Acoustic, comprado pelo ex-Beatle em 1962, deve atingir lance final entre US$ 600 mil e US$ 800 mil. Darren Julien, dono da casa de leilões, chamou o violão de “um dos maiores achados da história da música”, afirmando que ele pode bater o recorde estabelecido em 2013, quando uma guitarra de Bob Dylan foi arrematada por US$ 965 mil.

“Este era um dos seus violões favoritos, ele falava sobre como não queria tê-lo perdido”, afirma Julien.

O violão foi dado como perdido em 1963 durante o show de Natal dos Beatles no parque Finsbury, em Londres. O instrumento só reapareceu 50 anos depois, comprado por um homem chamado John McCaw em uma loja de usados nos EUA.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A autenticidade foi atestada por Andy Babiuk, que escreveu sobre equipamentos musicais usados pelos Beatles. O especialista comparou o número serial, a madeira e arranhões no violão através de fotografias e vídeos. Segundo Babiuk, Lennon usou o violão para gravar Love Me Do, e também em shows ao vivo e em sessões de composição.