Rapper P. Diddy é preso por agressão em academia de ginástica

O rapper americano Sean Combs, conhecido como P. Diddy, foi detido nesta segunda-feira, 22, no complexo esportivo da Universidade da Califórnia, Los Angeles, por agredir uma pessoa com um peso de musculação. Em nota, a UCLA informou que “ninguém ficou gravemente ferido” e que a polícia já abriu investigação sobre o incidente.

O rapper de 45 anos teria atacado um dos treinadores do setor de musculação da universidade. Segundo o site TMZ, ele foi levado para uma prisão do condado de Los Angeles. Na mesma nota, o técnico de futebol Jim Mora agradeceu “pelo profissionalismo”, com que a equipe reagiu ao episódio. “Foi um incidente muito infeliz para todas as partes”, disse. P. Diddy é um dos rappers mais importantes da cena atual, promotor das carreiras de Mary J. Bligde, Biggie, Usher e Lil’ Kim, entre outros.