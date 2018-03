Rapper americano corta com espada seu bolo de casamento de US$ 75 mil

Depois de ser liberado pela Justiça americana em 2016, Gucci Mane vem consolidando sua carreira solo – em novembro do ano passado, ele atingiu o #1 da Billboard Hot 100 com a colaboração com Rae Sremmurd, no single Black Beatles, e em setembro deste ano lançou Mr. Davis, seu 11.º álbum de estúdio. Mesmo assim, as notícias da sua vida pessoal continuam chamando atenção.

A mais recente é sobre sua festa de casamento, na terça-feira, 17, com a ícone fashion Keyshia Ka’oir. Agora apareceram fotos e vídeos do casal com seu bolo de 3 metros de altura, e a espada que eles usaram para fatiar a sobremesa. Veja:

Cake double my size Uma publicação compartilhada por Gucci Mane (@laflare1017) em Out 18, 2017 às 6:27 PDT

@laflare1017 x @keyshiakaoir cut their wedding cake with a sword 🤵👰🎂🗡 Uma publicação compartilhada por Our Generation Music 🔰 (@ourgenerationmusicco) em Out 18, 2017 às 10:37 PDT

Segundo o TMZ, o bolo levou 3 meses de planejamento, 3 dias para fazer, 8 mil flores de açúcar feitas à mão e 2,5 mil cristais Swarovski (para decoração). O bolo tinha camadas de red velvet, amaretto, cenoura, banana e bolo jamaicano de rum.