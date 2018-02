Rain Machine toca em SP nesta quinta-feira, 26

A Rain Machine fará show em São Paulo nesta quinta-feira, 27. O projeto é de Kyp Malone, guitarrista e compositor do TV On The Radio.

O bem-conceituado trabalho solo de Malone, apresentado no disco homônimo de 2009, tem uma proposta mais experimental que a da sua banda principal, e mistura jazz, bluegrass e rock. Antes de São Paulo, ele já passou por Recife, onde tocou no Festival No Ar Coquetel Molotov.

RAIN MACHINE (EUA)

LOCAL: SESC Belenzinho – R. Padre Adelino, 1000, Belenzinho – São Paulo

DATA: Quinta – 27/09 –

HORÁRIO: 21h30

INGRESSOS: R$ 24,00 [inteira], R$ 12,00 [meia-entrada] e R$ 6,00 [trabalhadores associados do SESC]