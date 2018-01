Rafinha Bastos faz brincadeiras sobre o fim de seu programa na TV Bandeirantes

Rafinha Bastos ironizou o fim de seu talk show, Agora É Tarde, na TV Bandeirantes. Bem-humorado, o apresentador publicou uma foto em seu Facebook onde aparece procurando emprego na área de classificados. Em outra imagem, Rafinha aparece trajado de morador de rua. Os seguidores do apresentador não deixaram por menos. “Vamos vender Jequiti, Rafinha”, sugeriu um internauta. Outro seguidor de Rafinha disse que uma opção para ele é fazer um curso do Pronatec.

A Bandeirantes anunciou nesta segunda, subitamente, que o Agora É Tarde, talk show de Rafinha Bastos, deixará a grade da emissora “temporariamente”, a partir de 12 de abril. Na referida data, a série Roma, primorosa produção da HBO, ganha sua primeira exibição em TV aberta no Brasil, com espaço diário, de terça a sexta, após a meia noite. Isso vai durar 20 episódios e inclui as duas temporadas da produção, que data de 2005 e está na gaveta da Band há alguns anos.

A pergunta é: por que sacar esse tapa-buraco de repente? Oficialmente, a Band alega estratégias de programação, o que não vai de encontro à iniciativa de repaginar o programa para 2015, temporada lançada há menos de um mês, nem com a alta exposição do Agora é Tarde durante o almoço de apresentação que a emissora fez para o mercado anunciante ainda em fevereiro passado.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Extraoficialmente, fala-se em corte de gastos urgente. E, em vez de anunciar que o Agora É Tarde volta ao ar após Roma, a Band avisa que já está estudando “novos projetos” com Rafinha Bastos. A decisão denota evidente falta de planejamento da casa. O Agora é Tarde ficou entre os finalistas a melhor programa de variedades de 2014 pela APCA, Associação Paulista de Críticos de Artes, perdendo para O Infiltrado, do History.