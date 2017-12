Radiohead, Red Hot Chili Peppers e LCD Soundsystem vão tocar no Lollapalooza Chicago

Radiohead, Red Hot Chili Peppers e LCD Soundsystem são as principais atrações da edição norte-americana de 2016 do festival Lollapalooza. O evento será realizado no Grant Park, em Chicago, entre os dias 28 e 31 de julho. Neste ano, com a comemoração do 25º aniversário do festival, o evento terá ao todo quatro dias.

J. Cole, Lana Del Rey, The Last Shadow Puppets, Kurt Vile, The Arcs, Future, Ellie Goulding, Disclosure, Major Lazer, Jane’s Addiction, Haim, Flume, the 1975, M83, Halsey, Chris Stapleton, Bloc Party, Vince Staples e A$AP Ferg também foram acrescentados ao line-up.

Em 2015, o Lollapalooza Chicago contou com Paul McCartney e Metallica como headliners. No Brasil, a edição 2016 do festival trouxe ao país nomes como Eminem, Florence + the Machine, Tame Impala, Alabama Shakes, Marina and the Diamonds, Mumford & Sons e Noel Gallagher.