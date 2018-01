Radiohead finaliza disco e planeja turnê em 2016

O Radiohead passou o mês de setembro confiando no estúdio trabalhando em seu nono álbum. As sessões teriam sido um sucesso, como afirmou o guitarrista Jonny Greenwood em entrevista a uma rádio russa. “Depois que agilizarmos tudo, pretendemos dar início à turnê mundial no ano que vem”, disse Greenwood. As informações são do site Consequence of Sound.

No início do mês, o compositor Robert Ziegler, que já trabalhou com o Radiohead no disco The King of Limbs, compartilhou várias fotos de dentro do estúdio, incluindo uma da banda ao lado de uma orquestra.

Apesar da boa notícia, pouco ainda se sabe sobre o novo trabalho, embora o baterista Phil Selway tenha instigado a possibilidade de participações especiais.

Em agosto, o vocalista Thom Yorke apresentou a nova música do seu álbum Tomorrow Modern Boxes. O cantor tocou a canção pela primeira vez no Latitude Festival, que aconteceu no Reino Unido em julho.