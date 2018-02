Jack White confirma que Radiohead está gravando em seu estúdio

estadão.com.br

O cantor Jack White confirmou nesta quinta-feira, 5, em entrevista à rádio BBC 6, que a banda Radiohead está gravando em seu estúdio, o Third Man Records. O ex-White Stripes garantiu que não está envolvido com o trabalho.

No mês passado, Thom Yorke, o líder da banda inglesa, chegou a sugerir durante o festival de Bonnaroo, no Tennessee, que ele tivesse “planos empolgantes” com White.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“Eu não sei o quanto falar, exceto pelo fato de que não toquei com eles ou produzi”, disse Jack White.

Em outubro, o Radiohead fará uma turnê pela Inglaterra depois de 3 anos sem tocar no país. Em junho, depois de um acidente que provocou a morte do técnico Scott Johnson em um show no Canadá, a banda teve que remarcar diversas datas de shows na Itália, Alemanha e Suíça.