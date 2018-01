Radiohead e Flying Lotus devem tocar em festival no Brasil em 2018

Mais uma notícia (ainda) não oficial reforçou os boatos de que o Radiohead vem mesmo ao Brasil em 2018. Desta vez, o jornalista José Norberto Flesch publicou no Twitter o cartaz de um festival, Soundhearts, que deve acontecer em abril de 2018, em São Paulo e no Rio. Entre as bandas, estão Radiohead e Flying Lotus.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ainda não há nenhum anúncio oficial. A assessoria de imprensa da Move Concerts, produtora que aparece no cartaz, não soube confirmar a informação, nem se é apenas um boato.

Em outubro, notícias de que a banda britânica viria ao Brasil também foram divulgadas pelo blog Popload.

O Radiohead veio ao Brasil em março de 2009, quando fez duas apresentações, uma em SP e outra no Rio. Em 2016, a banda lançou o elogiado A Moon Shaped Pool, seu disco mais recente.

Neste ano, uma versão especial de 20 anos do clássico OK Computer também trouxe algumas canções inéditas.