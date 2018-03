Radiohead deve vir ao Brasil em 2018

A banda britânica deve vir ao Brasil no primeiro semestre de 2018 para três shows, de acordo com o blog Popload, do jornalista Lúcio Ribeiro.

Não há ainda nenhum anúncio oficial ou confirmação, mas segundo o Popload seriam duas datas em São Paulo, em abril.

+ Clipe do Radiohead e música do Tim Bernades: porque pouco de melancolia gélida não faz mal a ninguém nessas tardes quentes

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Radiohead veio ao Brasil em março de 2009, quando fez duas apresentações, uma em SP e outra no Rio.

+ Clássico do Radiohead relançado com inéditas

Em 2016, a banda lançou o elogiado A Moon Shaped Pool, seu disco mais recente.

Neste ano, uma versão especial de 20 anos do clássico OK Computer também trouxe algumas canções inéditas. O clipe de Lift, que nunca havia sido lançada oficialmente, chegou há apenas duas semanas.

E o de Man of War saiu em junho:

A banda também foi protagonista de alguns dos principais festivais do mundo, como o Coachella e o Glastonbury – e era muito aguardada para o line-up do Lollapalooza Brasil 2018, o que acabou não ocorrendo.