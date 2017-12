Radiohead confirma primeira turnê mundial desde 2012

O Radiohead anunciou, nesta segunda-feira, 14, datas e locais de sua primeira turnê mundial desde 2012. O site oficial informa que a banda britânica fará shows, a partir de maio, nos Estados Unidos, Europa, México e Japão.

Uma das apresentações previstas será no dia 11 de setembro no Lollapalooza Alemanha, em Berlim. Por enquanto, não há informações sobre nenhum show na América do Sul. Sem lançar qualquer disco de inéditas desde King of Limbs, de 2011, a banda liderada por Thom Yorke deve soltar um novo trabalho no primeiro semestre de 2016.



Depois de 2013, o grupo fez uma pausa que os componentes da banda definiram na época como um “hiato indefinido”. No ano passado, o guitarrista Jonny Greenwood confirmou que a gravação do novo disco já estava concluída.

Veja também

Radiohead finaliza disco e planeja turnê em 2016

Infográfico das músicas do Radiohead, por estilo