Racionais MC’s voltam à Virada após seis anos

Os Racionais MC’s voltam a tocar na Virada Cultural às 15h deste domingo, seis anos após uma apresentação do grupo terminar em pancadaria e conflito entre público e policiais na Praça da Sé na Vidada de 2007. Desta vez, a apresentação será em frente à estação Júlio Prestes.

Comandados por Mano Brown, os Racionais sobem ao palco após a apresentação de Criolo, marcada para as 12h. O uruguaio Jorge Drexler é o último a tocar na Júlio Prestes, a partir das 18h.

Na Praça da República será possível assistir às apresentações de samba e pagode de Almir Guineto (14h), Jorge Aragão (16h) e Bira Presidente e Fundo de Quintal (18h).

Fafá de Belém vai cantar no Largo do Arouche às 17h. No palco 25 de Março, estão previstos os shows de Céu (16h) e Otto (18h). Fãs de comédia stand-up poderão ver os esquetes de Rafael Cortez a partir das 17h30 na Praça da Sé.

Quem quiser levar as crianças para a Virada poderá acompanhar a programação do palco montado na Estação da Luz: Pequeno Cidadão (14h), André Abujamra apresenta Arca de Noé (16h) e Bixiga 70 e convidados apresentam Saltimbancos (18h).