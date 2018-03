Racionais MCs sobe ao palco com política e rimas

Jotabê Medeiros – O Estado de S.Paulo

Debaixo de uma associação de imagens que foi de Malcolm X e os Panteras Negras (no telão) até os Titãs (homenageados por Mano Brown com os versos de Polícia), os Racionais MCs ancoraram seu circo de política & rimas no encerramento do Lollapalooza Festival. Ignoraram a chuva fina e um início de rebelião do público, que vaiou o atraso do show (quase uma hora), e fez um show de impacto e vigor, como é de hábito.

O púlico era mais aburguesado do que de costume, mas era também iniciado em Racionais, cantando com facilidade seus hits, como Por Amor Por Dinheiro e Negro Drama. Um garoto na frente do palco sacudia uma camisa do Santos FC, time de Mano Brown. O escritor Marçal Aquino estava na plateia conferindo.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O som dos Racionais já assume o soul, com um vocalista de voz macia ao estilo Marvin Gaye, mas ainda não admite nenhuma feminilidade no palco. Só sobe homem, só se fala grosso. Mas, das atrações nacionais, foi a única que mostrou som, potência e legitimidade no mesmo nível dos gringos.

[galeria id=2612]

Saiba mais sobre o festival em nosso especial do Lollapalooza 2012